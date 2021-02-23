Премьера фильма о Джеймсе Бонде в очередной раз перенесена

Премьера 25-го фильма о британском агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесена в России с апреля на 30 сентября, тогда как мировая премьера запланирована на октябрь текущего года, сообщает пресс-служба Universal Piсtures International Russia.

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде снова перенесена

Напомним, картину планировалось представить еще весной 2020 года, затем премьеру перенесли на ноябрь, а после на апрель 2021 года.

Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг.

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ТЕГИ:КинопрокатДжеймс Бонд
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