Премьера фильма о Джеймсе Бонде в очередной раз перенесена

Напомним, картину планировалось представить еще весной 2020 года, затем премьеру перенесли на ноябрь, а после на апрель 2021 года.

Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг.

