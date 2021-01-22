Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде снова перенесена

Картину планировалось представить еще весной 2020 года, затем премьеру перенесли на ноябрь, а после на апрель 2021 года. Как сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter, релиз картины запланирован на 8 октября 2021 года.

Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг, пишут «Известия».



