Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде снова перенесена
Премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» снова перенесена из-за пандемии коронавируса.
NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t— James Bond (@007) January 22, 2021
Картину планировалось представить еще весной 2020 года, затем премьеру перенесли на ноябрь, а после на апрель 2021 года. Как сообщается в официальном аккаунте киноленты в Twitter, релиз картины запланирован на 8 октября 2021 года.
Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг, пишут «Известия».
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