Премьера фильма Джонни Деппа «Моди» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Впервые картину «Моди», снятую Джонни Деппом о жизни великого художника Амедео Модельяни, покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне в рамках внеконкурсной программы, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Лента рассказывает о 72 часах из жизни художника, которые он провел в Париже во время Первой мировой войны.
Главные роли в картине исполнили - Риккардо Скамарчо, Аль Пачино, Антония Деспла и Стивен Грэм. Фильм уже приобретен для показа в России.
Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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