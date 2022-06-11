Премьера 4 сезона спектакля «Грифон» состоится в Севастополе 11 июня

Премьера нового сезона исторического мультимедийного спектакля под открытым небом «Грифон» состоится 11 июня в музее «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Фонда «Моя история».

Отмечается, что билеты на три первых спектакля сезона уже можно приобрести онлайн. При этом за последние несколько недель более 500 жителей Севастополя получили бесплатные билеты для посещения. А общее количество бесплатных социальных мест в сезоне составит несколько тысяч.

Так, актеры Севастопольского центра культуры и искусств, академического русского драмтеатра имени Луначарского, а также драмтеатра Черноморского флота имени Лавренева и ТЮЗа уже проводят ежедневные репетиции.

Как рассказал директор Фонда «Моя история», член общественной палаты РФ Иван Есин, третий сезон спектакля получил большой отклик от севастопольцев и гостей из российских регионов.

«Такой формат исторического мультимедийного проекта уже стал одной из визитных карточек города», - отметил Есин.

Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» в начале этого года объявил о наборе актеров на главные роли спектакля «Грифон». Набор проводился через открытый кастинг. В апреле прошел первый онлайн-этап, который позволил собрать заявки от самых творческих детей Севастополя от 10 до 12 лет. Позднее из кандидатов были выбраны актеры на главные герои.

