В Большом театре назвали Григоровича создателем вечных шедевров
В театре до сих пор работают те, кому довелось создавать с ушедшим из жизни балетмейстером Юрием Григоровичем его легендарные шедевры, поэтому наследие именитого мастера будет жить еще очень долго, сказал НСН Игорь Цвирко.
Юрия Григоровича по праву можно назвать хранителем и создателем бренда Большого театра, созданные им постановки обречены на вечную жизнь благодаря идеальному сочетанию музыки, движений и визуальных составляющих. Об этом НСН заявил премьер балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко.
19 мая балетмейстер и хореограф Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Он является автором восьми оригинальных балетов и редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. По мнению Цвирко, созданные мастером шедевры будут жить вечно благодаря своей органичности и красоте.
«Юрий Григорович — это и есть Большой театр. Это хранитель и создатель бренда Большого театра, который создал такие шедевры, как “Спартак”, “Иван Грозный”. Конечно, он повлиял на развитие всего советского и российского балета. Казалось, что Григорович, личность безграничного масштаба, будет жить с нами вечно. Любой авторский спектакль, созданный Григоровичем, актуален всегда. Этот балетмейстер — доказательство того, что шедевры могут жить вечно. В них идеально сочетаются музыка, движения, визуальная составляющая. Они настолько органичны и красивы, что переживут время. Тем более, что в театре до сих пор трудятся мастера, работавшие с Григоровичем, в частности, Александр Ветров, досконально знающий спектакли “Спартак”, “Иван Грозный”, “Легенда о любви” и другие работы легендарного балетмейстера», — сказал Цвирко.
Ранее сообщалось, что артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров скончался на 84-м году жизни.
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