«Юрий Григорович — это и есть Большой театр. Это хранитель и создатель бренда Большого театра, который создал такие шедевры, как “Спартак”, “Иван Грозный”. Конечно, он повлиял на развитие всего советского и российского балета. Казалось, что Григорович, личность безграничного масштаба, будет жить с нами вечно. Любой авторский спектакль, созданный Григоровичем, актуален всегда. Этот балетмейстер — доказательство того, что шедевры могут жить вечно. В них идеально сочетаются музыка, движения, визуальная составляющая. Они настолько органичны и красивы, что переживут время. Тем более, что в театре до сих пор трудятся мастера, работавшие с Григоровичем, в частности, Александр Ветров, досконально знающий спектакли “Спартак”, “Иван Грозный”, “Легенда о любви” и другие работы легендарного балетмейстера», — сказал Цвирко.

Ранее сообщалось, что артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров скончался на 84-м году жизни.

