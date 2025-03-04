Умер режиссер и педагог Михаил Мокеев
Театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина Наталью Зотову.
«Михаил Дмитриевич, выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Ефремова, сыграл большую роль в жизни белгородского театра на рубеже девяностых-нулевых», - отметила собеседница агентства.
В частности, театральный деятель поставил успешные спектакли «Ромео и Джульетта» и «Гроза». Зотова назвала режиссера мастером, «умеющим как кропотливо работать с артистами, так и воплощать на сцене любые грандиозные задумки».
Ранее на 88-м году жизни умер режиссер, оператор, сценарист и актер Леонид Сикорук.
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