Представлен трейлер фильма-концерта певицы Леди Гаги
Телеканал HBO представил трейлер фильма-концерта «Gaga Chromatica Ball».
Фильм снимали во время мирового тура певицы леди Гаги в 2022 году. В трейлере можно увидеть фрагменты шоу певицы, которое состоялось 10 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе. Леди Гага сама спродюсировала фильм, а также выступила в роли режиссера.
Премьера фильма запланирована на 25 мая на видеосервисе Max.
Ранее стало известно, что новый фильм по вселенной «Властелина колец» планируют выпустить в 2026 году, режиссером картины выступит Энди Серкис, ранее сыгравший Голлума в трилогии Питера Джексона, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru