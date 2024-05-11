Представлен трейлер фильма-концерта певицы Леди Гаги

Фильм снимали во время мирового тура певицы леди Гаги в 2022 году. В трейлере можно увидеть фрагменты шоу певицы, которое состоялось 10 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе. Леди Гага сама спродюсировала фильм, а также выступила в роли режиссера.

Премьера фильма запланирована на 25 мая на видеосервисе Max.

Ранее стало известно, что новый фильм по вселенной «Властелина колец» планируют выпустить в 2026 году, режиссером картины выступит Энди Серкис, ранее сыгравший Голлума в трилогии Питера Джексона, напоминает «Радиоточка НСН».

