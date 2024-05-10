Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец»
Новый фильм по вселенной «Властелина колец» планируют выпустить в 2026 году, режиссером картины выступит Энди Серкис, ранее сыгравший Голлума в трилогии Питера Джексона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, на телефонной конференции Warner Bros. Discovery гендиректор компании Дэвид Заслав сообщил о «ранних стадиях разработки сценария» для новых проектов по «Властелину колец». Как ожидается, в фильмах рассмотрят «сюжетные линии, о которых еще не рассказывалось».
Так, первый фильм уже получил рабочее название «Властелин колец: Охота на Голлума». В работу над лентой будет вовлечен Питер Джексон и его партнеры – сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.
«Сделка распространяется на два фильма франшизы», — отмечает The Hollywood Reporter.
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