Представлен постер комедии «Особенности национальной больницы»

Опубликован постер новой комедии «Особенности национальной больницы», снятой по сценарию Александра Рогожкина.

ФОТО: «НМГ Кинопрокат»

Фильм рассказывает о комичных приключениях молодого немецкого волонтера, случайно попавшего в отделение петербургской больницы. Картина продолжает традиции знаменитых лент «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Режиссером картины выступил Станислав Светлов.

В фильме снялись такие известные актеры, как Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова и Виктор Бычков, а также молодые таланты. Лента уже успела завоевать награду на 32-м фестивале «Окно в Европу» в номинации «Выборгский счет».

В широкий прокат фильм выйдет 3 октября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: «НМГ Кинопрокат»
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