Представитель Киркорова не подтвердила его желание покинуть страну

Российский исполнитель Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, а информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Екатерину Успенскую.

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По её словам, серия концертов в городах России стартует в июне. «Все остальное провокация и сплетни», — отметила представитель певца.

Как сообщалось, Киркоров даст больше ста концертов в рамках всероссийского гастрольного тура.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесФилипп Киркоров
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