Представитель Киркорова не подтвердила его желание покинуть страну
4 мая 202205:10
Российский исполнитель Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, а информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Екатерину Успенскую.
По её словам, серия концертов в городах России стартует в июне. «Все остальное провокация и сплетни», — отметила представитель певца.
Как сообщалось, Киркоров даст больше ста концертов в рамках всероссийского гастрольного тура.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru