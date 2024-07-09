Представитель Каневского опровергла сообщения об обнаружении у него онкологии

Информация об обнаружении у Леонида Каневского онкологии не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель заслуженного артиста РСФСР.

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Ранее Telegram-канал «Mash» написал, что во время очередного обследования врачи обнаружили у актёра злокачественную опухоль.

Представитель Каневского указала, что подобные сообщения являются глупостями.

Ранее Каневский рассказал, что знает о том, что стал мемом, и ему это нравится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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