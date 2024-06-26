СМИ: Леонид Каневский уже три года отказывается от работы ведущим

По информации СМИ, ранее Каневский вел различные корпоративы, например, свадьбы, вечеринки и дни рождения.

Менеджер Каневского Сергей Дворцов заявил, что несмотря на наличие анкеты на одном из ивент-сайтов, артист мероприятия больше не ведет. Дворцов добавил, что Каневский сейчас занял позицию аналитика. По словам шоумена, раньше гонорар артиста составлял от двух миллионов рублей.

Ранее телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем желании взять интервью у президента России Владимира Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».