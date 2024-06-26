СМИ: Леонид Каневский уже три года отказывается от работы ведущим
Актер и телеведущий Леонид Каневский уже три года отказывается вести частные мероприятия, пишет издание «Страсти».
По информации СМИ, ранее Каневский вел различные корпоративы, например, свадьбы, вечеринки и дни рождения.
Менеджер Каневского Сергей Дворцов заявил, что несмотря на наличие анкеты на одном из ивент-сайтов, артист мероприятия больше не ведет. Дворцов добавил, что Каневский сейчас занял позицию аналитика. По словам шоумена, раньше гонорар артиста составлял от двух миллионов рублей.
Ранее телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем желании взять интервью у президента России Владимира Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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