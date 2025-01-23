СМИ: Актер Смольянинов задолжал в РФ свыше 200 тысяч рублей

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России после начала специальной военной операции, задолжал в стране более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, в июле прошлого года долг артиста составлял 164 тысячи рублей, в том числе 100 тысяч — по кредиту. За полгода задолженность выросла на 50 тысяч. Сейчас сумма долга Смольянинова по кредитам и неоплаченным штрафам составляет почти 216 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, актер не выплатил долг по кредиту, штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России, 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей. При этом три взыскания на 1,5 тысячи Смольянинов получил в январе.

Ранее суд в Москве заочно арестовал Артура Смольянинова по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Защита актера обжаловала заочный арест, напоминает 360.ru.

