Представитель Безрукова объяснила, что актер ловил щуку на Дону до запрета
Народный артист РФ Сергей Безруков, посетивший Ростовскую область с гастролями, рыбачил в одном из частных прудовых хозяйств. Об этом сайту aif.ru рассказала пресс-секретарь артиста Лиана Хусаинова.
По её словам, рыбалка произошла до вступления в силу запрета, а пост с пойманной щукой был опубликован позже.
«Это была спортивная рыбалка... никаких нарушений закона не было», - заключила она.
Ранее Безрукова, опубликовавшего фото с уловом, заподозрили в незаконной рыбалке, так как в настоящее время рыба идёт на нерест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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