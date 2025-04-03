Представитель Безрукова объяснила, что актер ловил щуку на Дону до запрета

По её словам, рыбалка произошла до вступления в силу запрета, а пост с пойманной щукой был опубликован позже.

«Это была спортивная рыбалка... никаких нарушений закона не было», - заключила она.

Ранее Безрукова, опубликовавшего фото с уловом, заподозрили в незаконной рыбалке, так как в настоящее время рыба идёт на нерест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».