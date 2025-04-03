Представитель Безрукова объяснила, что актер ловил щуку на Дону до запрета

Народный артист РФ Сергей Безруков, посетивший Ростовскую область с гастролями, рыбачил в одном из частных прудовых хозяйств. Об этом сайту aif.ru рассказала пресс-секретарь артиста Лиана Хусаинова.

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По её словам, рыбалка произошла до вступления в силу запрета, а пост с пойманной щукой был опубликован позже.

«Это была спортивная рыбалка... никаких нарушений закона не было», - заключила она.

Ранее Безрукова, опубликовавшего фото с уловом, заподозрили в незаконной рыбалке, так как в настоящее время рыба идёт на нерест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/s_bezrukov
ТЕГИ:Народный АртистРостовская ОбластьРыбалкаСергей Безруков

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