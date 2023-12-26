Предприниматель Семенов получил условный срок за избиение актера Прилучного
Ленинградский районный суд Калининграда признал предпринимателя Владимира Семёнова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по делу об избиении актёра Павла Прилучного, сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл в Калининграде в ноябре 2020 года. Изначально Семенова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, однако в 2022 году дело переквалифицировали на статью о причинении вреда здоровью по неосторожности и назначили предпринимателю год и пять месяцев исправительных работ.
В мае 2023 года Калининградский областной суд отменил приговор и направила дело на новое рассмотрение.
В итоге суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе принесённые потерпевшему извинения и находящегося на иждивении Семенова малолетнего ребёнка, а также наличие у него тяжкого заболевания. Предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. За Прилучным оставили право на возмещение материального ущерба.
Ранее рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что на Пхукете его избил некий Миша, у которого роман с его бывшей женой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru