Предприниматель Семенов получил условный срок за избиение актера Прилучного

Инцидент произошёл в Калининграде в ноябре 2020 года. Изначально Семенова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, однако в 2022 году дело переквалифицировали на статью о причинении вреда здоровью по неосторожности и назначили предпринимателю год и пять месяцев исправительных работ.

В мае 2023 года Калининградский областной суд отменил приговор и направила дело на новое рассмотрение.

В итоге суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе принесённые потерпевшему извинения и находящегося на иждивении Семенова малолетнего ребёнка, а также наличие у него тяжкого заболевания. Предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. За Прилучным оставили право на возмещение материального ущерба.

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