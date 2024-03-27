Предложение певице Айе Накамуре выступить на Олимпиаде вызвало скандал во Франции
Возможный выбор французской певицы малийского происхождения Айи Накамуры в качестве артистки, которая выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, вызвал «ярость» во Франции. Об этом пишет New York Times.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил Накамуре выступить на открытии летней Олимпиады. Игры пройдут в столице Франции 26 июля-11 августа, напоминает Ura.ru.
«Придерживающиеся правых взглядов критики говорят, что музыка Накамуры не является воплощением Франции», — отмечает NYT.
Так, выступающие против подчеркивают, что артистка использует в своих песнях сленг, арабские, английские или баманские слова, а ее музыка содержит элементы R&B, зука, афропопа.
По данным издания, в адрес Накамуры начали поступать угрозы. На фоне этого прокуратура Парижа начала расследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru