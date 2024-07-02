Правнучка Льва Толстого выступит в музее писателя в Москве
Государственный музей Льва Толстого в Москве на Пречистенке организует публичную встречу с правнучкой русского писателя Мартой Альбертини. Она презентует свою книгу «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого».
Как говорится в анонсе музея, встреча состоится 9 июля в Ампирном зале. Вход – по бесплатным билетам. Автор поделится с гостями своими воспоминаниями о бабушке и матери: старшей дочери писателя Татьяне Львовне и о его внучке Татьяне Михайловне.
Марта Альбертини родилась в 1937 году в Риме, она внучка старшей дочери писателя Татьяны Львовны Толстой. Говорит на французском, итальянском, английском, турецком языках, немного на русском. Альбертини имеет ученую степень в области исламского искусства, специализируется на османской культуре.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас она проживает в Швейцарии. Регулярно выступает с лекциями о семье Толстых. На протяжении 50 лет Марта и ее мать передавали в фонд музея Толстого ценные семейные реликвии и письма.
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