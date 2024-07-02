Правнучка Льва Толстого выступит в музее писателя в Москве

Государственный музей Льва Толстого в Москве на Пречистенке организует публичную встречу с правнучкой русского писателя Мартой Альбертини. Она презентует свою книгу «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого».

Как говорится в анонсе музея, встреча состоится 9 июля в Ампирном зале. Вход – по бесплатным билетам. Автор поделится с гостями своими воспоминаниями о бабушке и матери: старшей дочери писателя Татьяне Львовне и о его внучке Татьяне Михайловне.