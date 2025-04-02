Познер снимет большой документальный фильм для Первого канала
Телеведущий Владимир Познер снимет новый документальный фильм совместно с Первым каналом. Об этом журналист рассказал в беседе с RTVI.
По словам Познера, это будет большой проект, над ним ведется предварительная работа «в самой-самой начальной стадии».
«Первый канал поддерживает это, но это еще очень далеко, потому что сами съемки, если все будет хорошо, начнутся только в ноябре», — поделился журналист.
После съемок начнется постпроизводство ленты, ее запуск не планируется в ближайшее время.
Ранее Канада ввела санкции против Владимира Познера, напоминает RT.
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