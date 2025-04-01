«Воланд, Ургант и секрет»: Познер встретил 91-летие загадочными шутками

Отвечая на вопрос, а не подпитывается ли он энергией от своего коллеги Ивана Урганта, Познер привел альтернативную точку зрения.

«А может наоборот?», - пояснил именинник.

НСН пока не удалось получить комментарий на этот счет от Ивана Урганта.

Жена Владимира Познера, промоутер Надежда Соловьева ранее рассказала «Радиоточке НСН» о своих впечатлениях от знакомства с президентом США Дональдом Трампом, которое произошло в 1996 году в Москве.

