«Воланд, Ургант и секрет»: Познер встретил 91-летие загадочными шутками

Владимир Познер сказал в эфире НСН, что его бодрость и вдохновение стали следствием сделки на Патриарших прудах, допустив, что Иван Ургант может подпитываться от него энергией.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, отмечающий 1 апреля 91-й день рождения, в интервью НСН рассказал о тайной сделке, позволяющей ему быть здоровым, хорошо выглядеть и выигрывать конкуренцию у молодых.

«Я не очень люблю делиться секретами, но так и быть. Несколько лет назад я гулял около Патриарших прудов, недалеко от которых я живу. Это было поздно вечером, я встретился с Воландом и мы с ним договорились, а о чем именно - это тайна», - сказал Познер, отвечая на вопрос, где он черпает вдохновение, силы, бодрость и энергию. При этом телеведущий говорил совершенно серьезно, не давая повода подумать, что это шутка.
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Отвечая на вопрос, а не подпитывается ли он энергией от своего коллеги Ивана Урганта, Познер привел альтернативную точку зрения.

«А может наоборот?», - пояснил именинник.

НСН пока не удалось получить комментарий на этот счет от Ивана Урганта.

Жена Владимира Познера, промоутер Надежда Соловьева ранее рассказала «Радиоточке НСН» о своих впечатлениях от знакомства с президентом США Дональдом Трампом, которое произошло в 1996 году в Москве.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Иван УргантДень РожденияВладимир Познер

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