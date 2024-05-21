Познер и Ургант уедут из России на гастроли в Европу
Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант отправятся в тур по Европе с программой «Путешествия Познера и Урганта». Об этом пишет «7дней».
По данным издания, ведущие Первого канала проедут по Нидерландам и Германии, тур стартует через неделю. Организаторы обещают, что Познер и Ургант представят «искрометное шоу и рассказы о путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов».
«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед», — указано в анонсе.
Посещение мероприятия обойдется в 49 - 249 евро, отмечает 360.ru. Известно, что билеты на концерты в Амстердаме и Цюрихе раскупили в первые часы продажи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru