Познер и Ургант уедут из России на гастроли в Европу

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант отправятся в тур по Европе с программой «Путешествия Познера и Урганта». Об этом пишет «7дней».

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По данным издания, ведущие Первого канала проедут по Нидерландам и Германии, тур стартует через неделю. Организаторы обещают, что Познер и Ургант представят «искрометное шоу и рассказы о путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов».

«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед», — указано в анонсе.

Посещение мероприятия обойдется в 49 - 249 евро, отмечает 360.ru. Известно, что билеты на концерты в Амстердаме и Цюрихе раскупили в первые часы продажи.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЕвропаИван УргантВладимир Познер

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