Познер и Ургант уедут из России на гастроли в Европу

По данным издания, ведущие Первого канала проедут по Нидерландам и Германии, тур стартует через неделю. Организаторы обещают, что Познер и Ургант представят «искрометное шоу и рассказы о путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов».

«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед», — указано в анонсе.

Посещение мероприятия обойдется в 49 - 249 евро, отмечает 360.ru. Известно, что билеты на концерты в Амстердаме и Цюрихе раскупили в первые часы продажи.

