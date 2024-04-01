Появился первый трейлер фильма по мотивам интернет-мема «Ждун»
Кинокомпания «Наше кино» представила первый трейлер фильма «Ждун», который является экранизацией мемов про одноименное существо. Выход картины в российский кинопрокат запланирован на 1 января 2025 года.
Фантастическая семейная комедия расскажет о жизни обычной семьи, в доме которых поселяется инопланетное существо, похожее на Ждуна из мемов.
Главные роли в проекте исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Режиссером выступил Дмитрий Суворов, известный по картине об исследователях Арктики «Первые».
Ранее вышел трейлер третьей части франшизы «Непослушники». Лента снята режиссёром Владимиром Коттом. На этот раз вместе с главным героем в исполнении Виктора Хориняка в опасное путешествие предстоит отправиться четверым детям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru