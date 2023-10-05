По вселенной Cyberpunk 2077 снимут фильм

Отмечается, что игровая компания займется съемкой фильма или сериала совместно со студией Anonymous Content, которая известна по сериалам «Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Кроме того, разработчики сообщили, что экранизация игры будет лишь одним из множества проектов, которые планируют реализовать создатели вселенной.

Сейчас команда ищет сценаристов для реализации проекта. Команда разработчиков игры будет принимать активное участие в создании экранизации. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ранее стало известно, что кинокомпания Legendary Entertainment намерена снять фильм по мотивам романа «Алхимик» бразильского поэта и писателя Пауло Коэльо, передает «Профиль».

