Потерпевшие по делу Ефремова против смягчения приговора, несмотря на компенсации

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова как и прежде выступают против смягчения наказания артисту, несмотря на уплату им компенсации. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.

«Наша позиция никак не поменялась», - сообщил РИА Новости защитник.

Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП

Накануне трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Михаила Ефремова.

В четверг Мосгорсуд продолжит рассматривать апелляции на приговор Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее прокуратура Москвы попросила оставить без изменений приговор актеру, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Александр ДобровинскийДТПМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры