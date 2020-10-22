Потерпевшие по делу Ефремова против смягчения приговора, несмотря на компенсации
Потерпевшие по делу Михаила Ефремова как и прежде выступают против смягчения наказания артисту, несмотря на уплату им компенсации. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.
«Наша позиция никак не поменялась», - сообщил РИА Новости защитник.
Накануне трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Михаила Ефремова.
В четверг Мосгорсуд продолжит рассматривать апелляции на приговор Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.
Ранее прокуратура Москвы попросила оставить без изменений приговор актеру, сообщает Ura.ru.
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