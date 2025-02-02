Посетителям Лувра придется покупать два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»

По ее словам, это должно побудить посетителей исследовать и другие экспонаты музея.

Пока неизвестно, сколько будут стоить эти дополнительные билеты к "Мона Лизе". Сейчас стандартный билет в Лувр стоит 22 евро.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совещании о планах по реставрации Лувра сообщил, что "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции музея. По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.

Ранее стало известно, что "Джоконду" уберут из в постоянной экспозиции Лувра, по замыслу руководства музея, это снизит наплыв посетителей в основное здание Лувра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

