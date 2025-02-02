Посетителям Лувра придется покупать два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»
Президент Лувра Лоранс де Кар заявила, что для осмотра картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" потребуется еще один билет в дополнение к стандартному. Об этом пишет "Коммерсант".
По ее словам, это должно побудить посетителей исследовать и другие экспонаты музея.
Пока неизвестно, сколько будут стоить эти дополнительные билеты к "Мона Лизе". Сейчас стандартный билет в Лувр стоит 22 евро.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совещании о планах по реставрации Лувра сообщил, что "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции музея. По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.
Ранее стало известно, что "Джоконду" уберут из в постоянной экспозиции Лувра, по замыслу руководства музея, это снизит наплыв посетителей в основное здание Лувра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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