Посетителям Лувра придется покупать два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»

Президент Лувра Лоранс де Кар заявила, что для осмотра картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" потребуется еще один билет в дополнение к стандартному. Об этом пишет "Коммерсант".

СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания

По ее словам, это должно побудить посетителей исследовать и другие экспонаты музея.

Пока неизвестно, сколько будут стоить эти дополнительные билеты к "Мона Лизе". Сейчас стандартный билет в Лувр стоит 22 евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совещании о планах по реставрации Лувра сообщил, что "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции музея. По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.

Ранее стало известно, что "Джоконду" уберут из в постоянной экспозиции Лувра, по замыслу руководства музея, это снизит наплыв посетителей в основное здание Лувра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: репродукция картины "Мона Лиза"
ТЕГИ:КартинаМузейФранция

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