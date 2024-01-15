Посещаемость российских театров за новогодние праздники выросла на 20%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказала о росте посещаемости российских театров во время новогодних праздников.

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По ее словам, посещаемость выросла на 20% и достигла допандемийного уровня.

Ранее Голикова рассказала, что российские кинотеатры в период новогодних праздников посетили 14,8 миллионов раз, отмечает «Радиоточка НСН». Голикова подчеркнула, что доходы кинотеатров в эти новогодние праздники на 38% превысили доходы допандемийного 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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