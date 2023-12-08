«Портят настроение»: Лоза усомнился в актуальности новогодних шоу
Певец и композитор Юрий Лоза считает, что новогодние телевизионные шоу не будут пользоваться популярностью у россиян.
Лоза указал на отсутствие оригинальности и вторичность подобных шоу. По его мнению, времена, когда праздничные передачи дарили хорошие песни и фильмы, давно остались в прошлом.
«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник - только портить себе настроение» - написал Лоза на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).
По данным портала SuperJob, 45% россиян решили отказаться от просмотра новогодних развлекательных телевизионных шоу, отмечает «Радиоточка НСН».
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