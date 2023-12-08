«Портят настроение»: Лоза усомнился в актуальности новогодних шоу

Лоза указал на отсутствие оригинальности и вторичность подобных шоу. По его мнению, времена, когда праздничные передачи дарили хорошие песни и фильмы, давно остались в прошлом.

«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник - только портить себе настроение» - написал Лоза на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta).

По данным портала SuperJob, 45% россиян решили отказаться от просмотра новогодних развлекательных телевизионных шоу, отмечает «Радиоточка НСН».

