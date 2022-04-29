Картины Куинджи и Айвазовского переданы из Мариуполя в Донецк
Несколько картин художников Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского временно переправили из Мариупольского художественного музея в Донецкий республиканский краеведческий музей. Об этом сообщила ТАСС директор донецкого художественного кластера Марина Максимчук.
По её оценке, одна из переданных картин Куинджи может стоить не менее 1,5 миллиона долларов. Ранее стало известно, что из музея Мариуполя и его филиалов в Донецк доставили около двух тысяч экспонатов, в том числе оригиналы картин Куинджи и Айвазовского. Полотна вернут галереям по запросу.
При этом директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова сообщила, что в результате боевых действий уничтожено 95% фонда художественного музея имени А. И. Куинджи на улице Георгиевской. Там же находится краеведческий музей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
- Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане
- Воронежский пилот погиб при столкновении вертолётов в Саратовской области
- Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов
- В Верховной раде предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
- В Болгарии социалисты выступили против поставок оружия на Украину
- Картины Куинджи и Айвазовского переданы из Мариуполя в Донецк
- В Одессе объявили комендантский час
- Представителям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер запретили въезд в Россию
- СМИ: в мечети в Кабуле прогремел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru