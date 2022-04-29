Картины Куинджи и Айвазовского переданы из Мариуполя в Донецк

Несколько картин художников Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского временно переправили из Мариупольского художественного музея в Донецкий республиканский краеведческий музей. Об этом сообщила ТАСС директор донецкого художественного кластера Марина Максимчук.

По её оценке, одна из переданных картин Куинджи может стоить не менее 1,5 миллиона долларов. Ранее стало известно, что из музея Мариуполя и его филиалов в Донецк доставили около двух тысяч экспонатов, в том числе оригиналы картин Куинджи и Айвазовского. Полотна вернут галереям по запросу.

При этом директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова сообщила, что в результате боевых действий уничтожено 95% фонда художественного музея имени А. И. Куинджи на улице Георгиевской. Там же находится краеведческий музей.

