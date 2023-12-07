«Порочат имя»: Вдова Градского ответила на обвинения его старших детей

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила, что старшие дети супруга Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью (бывшей женой Градского) Ольгой Фартышевой порочат имя ее супруга, оскверняют память.

По ее словам, дети супруга продолжают ходить на шоу федеральных каналов из-за якобы несправедливого раздела имущества, передает NEWS.ru.

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Она отметила, что в погоне за наследством дети мужа пытаются доказать, что Градский жил не с ней, а именно с детьми.

В октябре Тверской суд Москвы не удовлетворил иск о праве на наследство Ольги Градской — третьей жены народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. В 2022 году Градская обратилась в суд с иском к бывшей супруге музыканта Марине Коташенко и двум собственным детям. Дело рассматривали в закрытом режиме. Истец просила суд выделить половину имущества, нажитого во время брака с музыкантом. Речь идет о земельных участках, жилом здании и нежилых помещениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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