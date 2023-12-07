«Порочат имя»: Вдова Градского ответила на обвинения его старших детей

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила, что старшие дети супруга Даниил и Мария Градские, во главе с их матерью (бывшей женой Градского) Ольгой Фартышевой порочат имя ее супруга, оскверняют память.

По ее словам, дети супруга продолжают ходить на шоу федеральных каналов из-за якобы несправедливого раздела имущества, передает NEWS.ru.