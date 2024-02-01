«Порхала, как бабочка!»: Солист Большого театра о балерине Кондратьевой

«Мы очень много работали вместе, большая часть моей работы прошла вместе с Мариной Викторовной. В последние годы она отошла от активной преподавательской деятельности. Самое главное, что отличало в работе Марину Викторовну – это невероятная интеллигентность, которая всегда была присуща Москве и Большому театру. Все москвичи сталкивались с тонкостью, интеллигентностью в общении, никто ни на кого никогда не орал, не повышал голос, это очень отличало ее. Когда она танцевала, ее отличала невероятная легкость. Есть такое понятие в прыжке, когда балерина «зависает». У Марины Викторовны это было ее особенностью. Господь подарил ей невероятно легкий прыжок! Все, что она танцевала, было как бабочка – она порхала!» – сказал Янин.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Санкт-Петербурге. В 1952-1980 годах была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы («Конек-Горбунок» в постановке Александра Радунского), Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского) и других. С 1980 года по настоящее время Кондратьева является балетмейстером-репетитором, передает «Радиоточка НСН».

