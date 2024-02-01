«Порхала, как бабочка!»: Солист Большого театра о балерине Кондратьевой
Когда Марина Кондратьева танцевала, ее всегда отличала невероятная легкость, отметил в эфире НСН Геннадий Янин.
Балетмейстера-репетитора балетной труппы Большого театра Марину Кондратьеву всегда отличала невероятная интеллигентность, а когда она танцевала, то порхала, как бабочка, рассказал заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в разговоре с НСН.
Народной артистке СССР, балерине Марине Кондратьевой 1 февраля исполнилось 90 лет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Кондратьеву с юбилеем, отметив, что ее яркие сценические образы на сцене Большого театра вошли в сокровищницу отечественного балета. Янин отметил, что хорошо знаком с Кондратьевой.
«Мы очень много работали вместе, большая часть моей работы прошла вместе с Мариной Викторовной. В последние годы она отошла от активной преподавательской деятельности. Самое главное, что отличало в работе Марину Викторовну – это невероятная интеллигентность, которая всегда была присуща Москве и Большому театру. Все москвичи сталкивались с тонкостью, интеллигентностью в общении, никто ни на кого никогда не орал, не повышал голос, это очень отличало ее. Когда она танцевала, ее отличала невероятная легкость. Есть такое понятие в прыжке, когда балерина «зависает». У Марины Викторовны это было ее особенностью. Господь подарил ей невероятно легкий прыжок! Все, что она танцевала, было как бабочка – она порхала!» – сказал Янин.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Санкт-Петербурге. В 1952-1980 годах была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы («Конек-Горбунок» в постановке Александра Радунского), Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского) и других. С 1980 года по настоящее время Кондратьева является балетмейстером-репетитором, передает «Радиоточка НСН».
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