«Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»

«Если Жуков возьмется за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодежное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10–15 лет», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению критика, приглашение Жукова в наставники – нестандартный ход. Как напомнил Бабичев, ранее для подобной работы выбирали продюсеров и мастодонтов: Максима Фадеева, Виктора Дробыша и Игоря Матвиенко.

Ранее пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что Жуков долго не соглашался на участие в перезапуске проекта. Сам исполнитель признался, что сначала отказался от предложения, но позже решил, что сможет многому научить начинающих артистов, передает «Радиоточка НСН».

