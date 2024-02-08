«Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в роли наставника «Новой Фабрики звезд» поможет участникам написать «хиты-нетленки», заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.
«Если Жуков возьмется за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодежное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10–15 лет», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению критика, приглашение Жукова в наставники – нестандартный ход. Как напомнил Бабичев, ранее для подобной работы выбирали продюсеров и мастодонтов: Максима Фадеева, Виктора Дробыша и Игоря Матвиенко.
Ранее пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что Жуков долго не соглашался на участие в перезапуске проекта. Сам исполнитель признался, что сначала отказался от предложения, но позже решил, что сможет многому научить начинающих артистов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жена Панкратова-Черного опровергла слухи о госпитализации актера
- Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата
- Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»
- «Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»
- «Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом
- S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку
- Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами
- Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Александра Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт
- Песков: Карлсон не нуждается в защите Москвы после интервью с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru