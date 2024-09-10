Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»
Создатели фильма «Буратино» объявили масштабный кастинг для участия в съёмках. Об этом сообщет соцсеть «ВКонтакте», среди пользователей которых и выберут счастливчиков.
Для участия в кастинге следует исполнить танец Буратино под одноимённый трек и опубликовать видеоролик в «VK Клипах». Заявки принимаются до 29 сентября 2024 года. Роли в фильме достанутся пятерым самым ярким и харизматичным участникам.
Ранее один из продюсеров проекта Михаил Врубель заявил, что главная роль досталась звезде франшизы «Лёд» Вите Корниенко, которая сыграет Буратино «в CGI-костюме», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также он рассказал, что Александр Яценко сыграет папу Карло, а Фёдор Бондарчук - Карабаса-Барабаса. Кроме того, в фильме снимутся Александр Петров (кот Базилио), Виктория Исакова (Лиса Алиса), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон) и Рузиль Минекаев (Арлекин).
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