Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»

Для участия в кастинге следует исполнить танец Буратино под одноимённый трек и опубликовать видеоролик в «VK Клипах». Заявки принимаются до 29 сентября 2024 года. Роли в фильме достанутся пятерым самым ярким и харизматичным участникам.

Ранее один из продюсеров проекта Михаил Врубель заявил, что главная роль досталась звезде франшизы «Лёд» Вите Корниенко, которая сыграет Буратино «в CGI-костюме», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также он рассказал, что Александр Яценко сыграет папу Карло, а Фёдор Бондарчук - Карабаса-Барабаса. Кроме того, в фильме снимутся Александр Петров (кот Базилио), Виктория Исакова (Лиса Алиса), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон) и Рузиль Минекаев (Арлекин).

