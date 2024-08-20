Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет 29 августа

По его словам, к новому мультфильму у него меньше всего претензий, нежели к предыдущим проектам. Однако в настоящий момент его интересует, как ленту встретит публика.

Бронзит отметил, что интерес к полнометражному мультфильму о Лунтике проявляют как повзрослевшие дети, выросшие вместе с вышедшим в 2006 году сериалом, но и те ребята, которые подключились к нему позже.

«Придут и их родители, по долгу службы, потому что их привели дети. Я думаю, что фильм им понравится и сработает сарафанное радио», - заключил режиссёр.

Ранее актёр Эдди Мерфи, который озвучил персонажа Осла в мультфильме «Шрек», сообщил, что пятая часть мультфильма уже находится в производстве, сообщает RT.

