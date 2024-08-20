В свет выйдет книга Сергея Капкова «Легенды студии «Союзмультфильм»

Сценарист, историк анимации Сергей Капков написал книгу «Легенды студии "Союзмультфильм"», она выйдет в свет 30 августа. Об этом эксперт сообщил в своем Telegram-канале.

В работе собраны воспоминания легендарных художников, режиссеров, актеров озвучания советской мультипликации, в том числе Леонида Шварцмана, Федора Хитрука, Вячеслава Котеночкина, Эдуарда Назарова, Юрия Энтина, Олега Табакова, Рины Зеленой, а также авторские интервью с ними.

«Первый том выходит сейчас – он посвящен мастерам старого "Союзмультфильма". Если повезет, и будет продолжение, то вторая книга – о тех, кто создавал "Мульттелефильм" при творческом объединении "Экран", или кому "Экран" помог реализоваться», — поделился Капков.

По его словам, в последней части трилогии планируется охватить «и раннюю, и постсоветскую анимацию, беседы с нынешними мастерами», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

