Полиция начала проверку после сообщений о нападении на Кадышеву в Иваново

4 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своем Telegram-канале, что полиция города Иваново проводит проверку по данному инциденту, и по её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 30 апреля девушка напала на народную артистку России Надежду Кадышеву после её концерта в Иваново. Уточняется, что сразу после завершения выступления, когда занавес опустился, молодая женщина забралась на сцену и побежала за знаменитостью, и схватила артистку за шею. Однако охрана быстро пришла на помощь и Кадышева не пострадала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

