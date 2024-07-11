Анимационный фестиваль в Альметьевске рассчитывает собрать 15 тысяч гостей

В свою очередь, генеральный продюсер фестиваля Розалин Каримов рассказал, что в этом году событие предложит гостям расширенную программу.

«Мы делаем образовательный блок для молодежи фестиваля, у них будет возможность в течение трех дней посетить интенсив в области анимации и кино, где они познакомятся с ярчайшими представителями индустрии, узнают секреты мастерства создания анимации. Также попробуют создать с нашими приглашенными специалистами три короткометражных фильма с помощью искусственного интеллекта. Помимо прочего, будет большой блок дискуссионной площадки», - сообщил он.

С 17 по 21 июля в четвертый раз в Татарстане пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз» с заявленной темой «Развитие и новые возможности».

Ранее сообщалось, что участники конкурсной программы всероссийского фестиваля анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ могут получить до 50 тысяч рублей на развитие своих проектов, напоминает «Радиоточка НСН».

