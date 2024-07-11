Анимационный фестиваль в Альметьевске рассчитывает собрать 15 тысяч гостей

В этом году всероссийский фестиваль анимационного кино в Альметьевске предложит также онлайн-формат участия, рассказал НСН член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.

Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ в Альметьевске ежегодно расширяет аудиторию, рассказал в пресс-центре НСН глава Национального агентства развития семейного контента, член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.

«Фестиваль активно развивается и уже стал одним из самых масштабных у нас в стране. По охвату аудитории, если в первый год к нам порядка пяти-семи тысяч человек, то в последующем число гостей выросло до 15 тысяч человек. В этом году мы добавили онлайн-формат, будут прямые трансляции на платформе "ВКонтакте"», - сказал он.

«Семейный формат»: В Альметьевске состоится фестиваль анимационного кино

В свою очередь, генеральный продюсер фестиваля Розалин Каримов рассказал, что в этом году событие предложит гостям расширенную программу.

«Мы делаем образовательный блок для молодежи фестиваля, у них будет возможность в течение трех дней посетить интенсив в области анимации и кино, где они познакомятся с ярчайшими представителями индустрии, узнают секреты мастерства создания анимации. Также попробуют создать с нашими приглашенными специалистами три короткометражных фильма с помощью искусственного интеллекта. Помимо прочего, будет большой блок дискуссионной площадки», - сообщил он.

С 17 по 21 июля в четвертый раз в Татарстане пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз» с заявленной темой «Развитие и новые возможности».

Ранее сообщалось, что участники конкурсной программы всероссийского фестиваля анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ могут получить до 50 тысяч рублей на развитие своих проектов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба фестиваля анимационного кино KARAKUZ
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