Пол Маккартни приступил к написанию книге о группе Wings

По данным издания, литературный труд получит название «Wings: История группы в бегах». Он выйдет в продажу 4 ноября 2025 года и будет состоять из фрагментов интервью самого Маккарти, а также других участников.

Маккартни основал группу Wings в 1971 году, ровно через 10 лет музыкальный коллектив распался. В его состав входили сам Маккартни, его жена Линда, а также Денни Сейвелл и экс-гитарист Moody Blues.

Ранее Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

