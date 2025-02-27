Пол Маккартни приступил к написанию книге о группе Wings
Британский музыкант, участник легендарной ливерпульской четверки The Beatles Пол Маккартни приступил к написанию книги о группе Wings, сообщает Independent.
По данным издания, литературный труд получит название «Wings: История группы в бегах». Он выйдет в продажу 4 ноября 2025 года и будет состоять из фрагментов интервью самого Маккарти, а также других участников.
Маккартни основал группу Wings в 1971 году, ровно через 10 лет музыкальный коллектив распался. В его состав входили сам Маккартни, его жена Линда, а также Денни Сейвелл и экс-гитарист Moody Blues.
Ранее Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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