Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне

Участники легендарной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр сыграли вместе на концерте в Лондоне. Об этом сообщает BBC.

Во время концерта Маккартни на арене O2 его бывший товарищ по группе вышел на сцену под аплодисменты зрителей. Музыканты исполнили знаменитые композиции «ливерпульской четверки» Helter Skelter и Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Кроме того, приглашенным гостем на концерте Маккартни стал гитарист Rolling Stones Ронни Вуд. Музыканты сыграли вместе песню Get Back.

Ранее Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом. Пластинка получит название Look Up и выйдет 10 января.

