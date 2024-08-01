«Поклонюсь, но руки не подам»: Худрук Нового Театра Бояков о предателях России

Говоря о коллегах, которые сейчас оказались «по ту сторону баррикад», он вспомнил слова Анны Ахматовой – «поклониться — поклонюсь, руки не подам». Бояков отметил, что при встрече с такими коллегами сделал бы также, однако подчеркнул, что это не значит, что надо проклинать их и их творчество.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что к списку нерукопожатных людей можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают политику государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

