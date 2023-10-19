Поклонники Шатунова раскритиковали вечер памяти артиста

Некоторые посетители трибьют-концерта «Здесь был Юра!», посвященного памяти певца Юрия Шатунова, остались не в восторге от мероприятия. Об этом пишет портал Msk1.ru.

Памятник Юрию Шатунову открыли на кладбище в Москве

На концерте исполнили композиции группы «Ласковый май». Из Германии приехала супруга исполнителя Светлана Шатунова.

Некоторым посетителям концерта не понравилось, что на сцене выступили певцы, которые не были знакомы с Шатуновым. Отдельные поклонники «Ласкового мая» обвинили организаторов в стремлении заработать на имени исполнителя.

На шоу «Малахов» продюсер Андрей Разин заявил, что проклял артистов, выступавших на трибьют-концерте.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. Ему было 48 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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