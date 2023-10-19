Поклонники Шатунова раскритиковали вечер памяти артиста

На концерте исполнили композиции группы «Ласковый май». Из Германии приехала супруга исполнителя Светлана Шатунова.

Некоторым посетителям концерта не понравилось, что на сцене выступили певцы, которые не были знакомы с Шатуновым. Отдельные поклонники «Ласкового мая» обвинили организаторов в стремлении заработать на имени исполнителя.

На шоу «Малахов» продюсер Андрей Разин заявил, что проклял артистов, выступавших на трибьют-концерте.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. Ему было 48 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

