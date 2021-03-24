«Поклон учителям». Анпилогов рассказал о смысле своей роли в фильме «Курчатов»

Премьера научно-фантастического художественного фильма «Курчатов» состоится 4 апреля. Он основан на одном из коротких рассказов Айзека Азимова, главным героем которой является «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. Зрители увидят альтернативную историю жизни великого советского ученого.



Режиссёр фильма «Курчатов» Александр Королёв рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что на роли актёра театра и кино Ивана Кокорина держится весь фильм.

Сам Кокорин рассказал, что он боялся не успеть вжиться в образ.

«Мне за неделю до начала съемок предложили сниматься, я прочитал сценарий – он действительно крутой. Но я очень боялся не успеть вписаться в образ. Но так судьба сложилась, что после начала съемок образовался перерыв в съемках на целое лето и у меня появилось время на подготовку», - добавил он.

Актёр театра и кино Юрий Анпилогов пояснил смысл своей роли Курчатова в новом фильме.

«Когда мне Саша предложил роль Курчатова, я увидел для себя возможность выразить благодарность своему детству, своей школе и своим учителям. Я закончил с золотой медалью физико-математическую школу. У нас было по 15 уроков физики в неделю. Я выигрывал областные и республиканские олимпиады по физике и родители мечтали, чтобы я был физиком. Но так получилось, что я увлекся театром, родители сначала меня не пустили в театральный. Роль Курчатова –это поклон моим учителям, моему образованию. Физики – совершенно особая порода людей, они по-хорошему сумасшедшие люди», - сказал актер.

Ранее режиссёр фильма «Курчатов» Александр Королёв рассказал в ходе пресс-конференции НСН, какая тема в фильме является основной.

