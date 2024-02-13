«Пойдет на принцип»: Продюсер допустил приостановку карьеры Лолиты

«Мне кажется, она может пойдет на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, исполнительница не видит ничего зазорного в своем поведении и не планирует извиняться по примеру других публичных личностей, которые также оказались в центре скандала.

Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне недовольны Кристиной Орбакайте, поскольку та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки уже не верит в ее концертное будущее в нашей стране.

