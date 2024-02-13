«Пойдет на принцип»: Продюсер допустил приостановку карьеры Лолиты
Лолита может приостановить карьеру после участия в «голой» вечеринке. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
«Мне кажется, она может пойдет на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По его словам, исполнительница не видит ничего зазорного в своем поведении и не планирует извиняться по примеру других публичных личностей, которые также оказались в центре скандала.
Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне недовольны Кристиной Орбакайте, поскольку та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки уже не верит в ее концертное будущее в нашей стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом
- Владикавказец умер от ожога пищевода после глотка из бутылки минералки «Джермук»
- Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино
- Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
- Интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кинотеатре Вологды
- «Пойдет на принцип»: Продюсер допустил приостановку карьеры Лолиты
- МВД России объявило в розыск мэра польского города
- Туры в Египет стали дешевле на 20 % за год
- Петербургский международный культурный форум пройдёт в сентябре
- Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru