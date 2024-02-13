В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Все десять подмосковных концертов Лолиты отменены

Выступление исполнительницы было запланировано на 21 марта.

«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — указали в пресс-службе.

Ранее выступление Лолиты отменили в Перми. Организаторы сообщили о расторжении договора с площадкой, на которой должен был пройти концерт.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПевицаКонцертЕкатеринбург

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