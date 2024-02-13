В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты
13 февраля 202412:26
Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Выступление исполнительницы было запланировано на 21 марта.
«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — указали в пресс-службе.
Ранее выступление Лолиты отменили в Перми. Организаторы сообщили о расторжении договора с площадкой, на которой должен был пройти концерт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru