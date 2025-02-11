Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова состоятся 12 февраля

В пресс-службе театра также отметили, что Екатерина Стриженова не сможет принять участие в спектакле «Женщины Есенина» 12 февраля в связи с тем, что в этот день пройдут похороны ее свекра.

Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни 9 февраля. Предварительной причиной смерти называют последствия ишемического инсульта, отмечает RT.

Фильмография артиста насчитывает более 30 ролей, многие из которых стали классикой: «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956), «Коммунист» (1957). С 1957 по 1966 годы Стриженов служил в труппе Театра-студии киноактера, с 1966 по 1976 годы – в МХАТе.

