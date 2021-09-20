Погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

Заслуженная артистка РСФСР, музыкант Александра Вавилина погибла в Петербурге в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Петербургские СМИ информируют, что Вавилина погибла в ходе пожара. Детали происшествия не приводятся.

Сообщение о гибели артистки опубликовано на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Вавилина являлась профессором кафедры деревянных духовых инструментов в консерватории.

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ФОТО: pixabay.com
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