Погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

Петербургские СМИ информируют, что Вавилина погибла в ходе пожара. Детали происшествия не приводятся.

Сообщение о гибели артистки опубликовано на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Вавилина являлась профессором кафедры деревянных духовых инструментов в консерватории.

