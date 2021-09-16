Uma2rman объявила конкурс на лучший сценарий клипа на свою песню

Владимир Кристовский: «Я рад очень за Мэрилина. И вообще я хочу сказать, что это форменное безобразие, которое твориться у них в этой сфере. Постоянно девчонки подают в суд на известных людей, это так гадко, это все из-за денег и все это неправда. Хорошо, что мы живем не там, а тут, а наши девчонки самые милые и прекрасные, и никогда не станут вот так просто из-за своей алчности подавать в суд. Спасибо вам, милые! Спасибо, с вами очень приятно иметь дело!» - поблагодарил он.

