Uma2rman объявила конкурс на лучший сценарий клипа на свою песню
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Из-за падения спроса отменяются концерты Бузовой
Отмечается, что были отменены выступления знаменитости в Вологде и Череповце, которые должны были состояться 29 и 30 сентября соответственно. Как пояснили организаторы, мероприятия отменили из-за падения спроса потенциальных слушателей. Тем, кто все-таки приобрел билеты, средства будут возвращены.
Владимир Кристовский: «Мне кажется, это «утка». Это неправда, потому что не бывает падения спроса на концерты Оли Бузовой», - отметил артист.
Психотерапевт рассказал, как «бороться» с ярким внешним видом ребенка
Ругать ребенка за яркую одежду не стоит, но следует осторожно объяснить ему, если речь идет о неприличных нарядах, заявил врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН.
Владимир Кристовский: «Я думаю, ругать, наверно, не стоит, если ребенок просто выбирает яркую курточку. А если он хочет пойти в детский сад в стрингах, то, наверное, надо ругать», - предположил музыкант.
Шварценеггеру и Де Вито в сиквеле "Близнецов" нашли третьего брата
Трейси Морган сыграет третьего брата в сиквеле "Близнецов". Оригинальный фильм вышел в 1988 году. Главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито.
Владимир Кристовский: «Это прекрасный фильм, я знаю его с юности. В 1988 году мне было 11 лет, конечно, мы тогда ничего увидеть не смогли. До нас видеокассеты дошли чуть позже и фильм мы увидели позже. Но в любом случае фильм прекрасный. Я думаю, что и сиквел будет очень интересный», - добавил собеседник НСН.
Суд отклонил обвинения в сексуальном насилии в отношении Мэрилина Мэнсона
Суд в США отклонил исковое заявление об изнасиловании, которое выдвинула против американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона его бывшая девушка.
Владимир Кристовский: «Я рад очень за Мэрилина. И вообще я хочу сказать, что это форменное безобразие, которое твориться у них в этой сфере. Постоянно девчонки подают в суд на известных людей, это так гадко, это все из-за денег и все это неправда. Хорошо, что мы живем не там, а тут, а наши девчонки самые милые и прекрасные, и никогда не станут вот так просто из-за своей алчности подавать в суд. Спасибо вам, милые! Спасибо, с вами очень приятно иметь дело!» - поблагодарил он.
Группа Uma2rman проводит конкурс для сценаристов
Для участия нужно придумать оригинальную идею клипа на песню «Атомная любовь», подробно описать её и опубликовать с хештегом #atomnayalubov_vktalents на своей стене или в собственном открытом сообществе. Конкурсные работы принимаем до 26 сентября включительно.
Владимир Кристовский: «А мы тем временем, проводим конкурс сценариев на песню «Атомная любовь». Победитель получит возможность снять клип по своему сценарию вместе со знаменитым режиссером. Заявки принимаются до 26 сентября в группе в Вконтакте с авторами. Друзья, спешите», - рассказал музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Эстония признала российские вакцины
- Россия и Египет согласовали выплаты семьям погибших в авиакатастрофе над Синаем
- Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
- Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года
- Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре
- «Достигли понимания». Захарова рассказала о выплатах из-за теракта над Синаем
- Объявлены даты проведения Всемирного экономического форума в Давосе
- Тайваньская ракета загорелась при старте в Австралии
- СМИ: в Австралии участников похорон арестовали за нарушение COVID-ограничений
- Литва построила на границе с Белоруссией 25-километровый барьер из колючей проволоки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru