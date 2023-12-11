Погиб еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Обстоятельства гибели артиста не уточняются.

Кроме сериала «Возвращения Мухтара» артист снимался в таких проектах, как «Ментовские войны. Одесса», «Страсти по Чапаю», «Девять жизней Нестора Махно» и других. У Павленко осталось двое детей.

Ранее в зоне спецоперации погиб актёр театра и кино Василий Кухарский, также снимавшийся в «Возвращении Мухтари», а затем воевавший в составе ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

