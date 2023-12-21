Поэт-песенник Валерий Сауткин умер в возрасте 80 лет

Поэт-песенник Валерий Сауткин умер Москве в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что тело Сауткина обнаружили в его квартире в центре столицы. По предварительным данным, его смерть не носила криминальный характер.

Поэт родился 20 сентября 1943 года. Автор сотрудничал с Юрием Антоновым, Игорем Николаевым, Александром Градским, Алексеем Глызиным и рядом других российских исполнителей.

Стихи Сауткина стали основой для таких песен, как «Крутится волчок», «Папа, ты сам был таким», «Программа телепередач на завтра», «Мемуары» из кинофильма «Афоня».



