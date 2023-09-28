«Поддержим таланты»: Большой театр запустил программу для хореографов

Большой театр совместно с "Ингосстрахом" запустил программу для хореографов с целью поддержать таланты и открыть им дорогу в профессиональный балет. Так, 19 сентября стартовал набор участников в стажерскую группу для постановки полноценного спектакля.

Отмечается, что позже балетный спектакль может быть включен в репертуар театра, руководителем программы стал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. Он признался, что сам выступил инициатором программы. По его словам, ожидается сложная и серьезная работа, которая поможет разыскать новые таланты.

Программа реализуется при поддержке компании "Ингосстрах". Генеральный директор компании Константин Соколов уверен, что новая программа позволит открыть новые имена не только для Большого театра, но и мира балета в целом.

Срок прохождения программы составляет от трех месяцев до года, конкурсный отбор проводится на основании присланных заявок с видеозаписи примера хореографической работы. Конкурсанты также смогут привлекать к участию в номерах артистов балета Большого театра.