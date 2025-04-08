Известная фамилия не станет «крышей» для кинокомпании Артема Михалкова
Сын режиссера Никиты Михалкова на посту генерального продюсера студии 1-2-3 Production может являться лицом компании, не принимая важных решений, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
На главные должности в киноиндустрии часто назначают людей, которые являются лицом компании, но не принимают реальных решений, рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Кинорежиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production, принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа». Среди известных проектов студии – кинотрилогия «Гоголь», фильм «Петр I. Последний царь и первый император», также анонсированный на май фильм «В списках не значился». Шнейдеров отметил, что такое назначение при случае не убережет компанию от закрытия.
«Тенденция на назначение медийных личностей в индустрии есть, однако не сказал бы, что Артем Михалков является сверхмедийным. Зачастую генеральный продюсер или директор – не то чтобы свадебный генерал, но это некая представительская должность. Делами занимаются другие люди, и есть человек, который дает интервью, выступает на пресс-конференциях, является лицом компании. Не знаю, как будет в этом случае, и чем будет заниматься Артем Михалков. При этом сама фамилия Михалкова не гарантирует защиту от закрытия компании. Никите Сергеевичу Михалкову не прощают неудачные фильмы, а продюсер занимается деньгами, а не творчеством», - заявил он.
Ранее сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз. По словам гендиректора ИРИ Алексея Гореславского, в конкурсе должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали. При этом пока ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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