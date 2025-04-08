Кинорежиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, назначен генеральным продюсером студии 1-2-3 Production, принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа». Среди известных проектов студии – кинотрилогия «Гоголь», фильм «Петр I. Последний царь и первый император», также анонсированный на май фильм «В списках не значился». Шнейдеров отметил, что такое назначение при случае не убережет компанию от закрытия.

«Тенденция на назначение медийных личностей в индустрии есть, однако не сказал бы, что Артем Михалков является сверхмедийным. Зачастую генеральный продюсер или директор – не то чтобы свадебный генерал, но это некая представительская должность. Делами занимаются другие люди, и есть человек, который дает интервью, выступает на пресс-конференциях, является лицом компании. Не знаю, как будет в этом случае, и чем будет заниматься Артем Михалков. При этом сама фамилия Михалкова не гарантирует защиту от закрытия компании. Никите Сергеевичу Михалкову не прощают неудачные фильмы, а продюсер занимается деньгами, а не творчеством», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз. По словам гендиректора ИРИ Алексея Гореславского, в конкурсе должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали. При этом пока ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

