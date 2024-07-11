Победители анимационного фестиваля KARAKUZ получат до 50 тысяч рублей на свои проекты

«Мы уже третий год проводим конкурс по защите анимационных сценариев. Наша тема – сказки народов Поволжья, и легенда о Каракуз. Дети пробуют себя в работе, победители очной защиты получают денежные призы на развитие своего проекта. Один из финалистов прошлого года вместе со школой анимации получил субсидию от Министерства культуры республики Татарстан на реализацию проекта анимационного короткометражного фильма, чтобы его смогли увидеть все жители региона. Главный приз – 50 тысяч рублей за первое место и 30 тысяч за третье место. На эти деньги можно купить себе хорошую видеокарту и создавать проекты еще круче», - заявил он.

Ранее Каримов также рассказал «Радиоточке НСН», что всероссийский фестиваля анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ, который в этом году пройдет в Татарстане в четвертый раз, предлагает интересную и разноплановую программу как для детей, так и для взрослых.

