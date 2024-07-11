Победители анимационного фестиваля KARAKUZ получат до 50 тысяч рублей на свои проекты
Школьники могут выиграть субсидии на всероссийском фестивале анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ, сообщил НСН генеральный продюсер события Розалин Каримов.
Участники конкурсной программы проектов всероссийского фестиваля анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ могут получить до 50 тысяч рублей на развитие своих мультфильмов, рассказал в пресс-центре НСН генеральный продюсер события Розалин Каримов.
«Мы уже третий год проводим конкурс по защите анимационных сценариев. Наша тема – сказки народов Поволжья, и легенда о Каракуз. Дети пробуют себя в работе, победители очной защиты получают денежные призы на развитие своего проекта. Один из финалистов прошлого года вместе со школой анимации получил субсидию от Министерства культуры республики Татарстан на реализацию проекта анимационного короткометражного фильма, чтобы его смогли увидеть все жители региона. Главный приз – 50 тысяч рублей за первое место и 30 тысяч за третье место. На эти деньги можно купить себе хорошую видеокарту и создавать проекты еще круче», - заявил он.
Ранее Каримов также рассказал «Радиоточке НСН», что всероссийский фестиваля анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ, который в этом году пройдет в Татарстане в четвертый раз, предлагает интересную и разноплановую программу как для детей, так и для взрослых.
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